A10, tamponamento furgone-moto tra Celle e Varazze: un ferito portato in ospedale - IVG.it

A10. Si è verificato pochi minuti prima delle 16 un tamponamento in autostrada nel tratto che va da Celle Ligure a Varazze, direzione Genova, a 500 metri dal casello di uscita. A essere coinvolti due mezzi: un furgone e una moto.

Lanciato l’allarme, si è subito attivata la macchina dei soccorsi che è accorsa sul luogo dello scontro con un’ambulanza della Croce Oro di Albissola, l’automedica e i vigili del fuoco.

Ad avere la peggio è la conducente del mezzo a due ruote, che, dopo le prime cure, è stata trasportata in via cautelativa all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso a causa dei traumi subiti al torace. E’ stato importante infatti l’impatto che la donna ha avuto con l’asfalto a seguito della caduta. Le condizioni della ferita comunque non preoccupano eccessivamente: la motociclista non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente non ha comportato eccessivi disagi alla circolazione veicolare.