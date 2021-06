A10, guasto a un mezzo durante la manutenzione gallerie: tratto Aeroporto-Pra' aperto a una sola corsia - IVG.it

Genova. Sull’autostrada A10 Genova-Savona il tratto compreso tra Aeroporto e Pra’ verso Savona ha riaperto alle 7 circa, per consentire il termine degli interventi in corso dalla notte all’interno delle gallerie nel tratto.

Attualmente i veicoli transitano su una corsia, per una riduzione di carreggiata installata per effettuare la rimozione di uno dei mezzi di elevazione, impiegati nelle attività di ispezione, che nella notte ha subito un guasto.

In alternativa agli utenti che da Genova sono diretti verso Ponente si consiglia di uscire ad Aeroporto, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare in A10 alla stazione di Pra’.

Nella direzione opposta, si registrano al momento 8 km di coda tra il bivio per la A7 e genova Pra’ per lavori.

La coda verso Genova

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple, sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. La programmazione e gli aggiornamenti dei lavori nelle gallerie liguri sono disponibili sul canale Telegram “Autostrade per l’Italia – Liguria”. È inoltre attivo, 24 ore su 24, il call center Autostrade per l’Italia.