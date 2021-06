A Savona il congresso provinciale di Confesercenti: rinnovati i dirigenti dell'associazione - IVG.it

Savona. Si è tenuto martedì scorso il congresso provinciale di Confesercenti con la nomina dei nuovi organi dirigenti.

Il congresso ha avuto luogo in parte in presenza, nella sede dell’associazione in via Paleocapa, e in parte online a causa delle regole imposte dall’emergenza sanitaria e vi hanno preso parte oltre 40 delegati delle varie categorie. All’ordine del giorno la convocazione delle assemblee per il rinnovo degli organismi dirigenti dell’associazione e delle rappresentanze sindacali del territorio.

Molti gli aspetti affrontati, tra questi l’esame della situazione economica attuale e la presentazione delle proposte contenute nel documento economico del presidente uscente, riconfermato dall’assemblea, Giancarlo Cerisola. Cerisola ha ottenuto la delega dal nazionale per il terzo mandato, in seguito all’emergenza covid19 (lo Statuto dell’associazione prevede due soli mandati, ognuno per la durata di quattro anni). Il terzo incarico di presidenza permetterà così a Cerisola di completare il processo di rinnovamento e sviluppo dell’associazione, che comprende 13 sigle (Assoturismo, Assocamping, Sided, Assoviaggi, Faib, Fiepet, Anam, Fiarc, Ansva, Assohotel, Assonavigazione, Fenagi),e riunisce 3000 iscritti.

Nel primo mandato Cerisola ha lavorato alla riorganizzazione e ristrutturazione dell’associazione, mentre per il secondo si è concentrato sulla ripresa dell’attività di collaborazione di Confesercenti con gli enti pubblici e gli altri soggetti dell’associazionismo territoriale.

“L’obiettivo del terzo mandato alla presidenza di Confesercenti è il rafforzamento di questa attività di collaborazione con gli enti pubblici – spiega Cerisola – in modo da poter mettere a sistema tutte le progettualità che permetteranno alle categorie economiche del territorio di accedere ai finanziamenti pubblici, così importanti in questo particolare momento economico. Ritengo che l’associazionismo e l’aggregazione di più soggetti, siano gli unici strumenti per sfruttare le occasioni di ripresa forniti dai finanziamenti governativi e dell’Unione Europea. Quest’anno, con il Recovery plan, saranno erogati importanti risorse ma, da sole, le microimprese del territorio avrebbero grosse difficoltà ad accedervi, perdendo un’importante opportunità perla ripartenza”.

Questi i risultati delle elezioni e le nuove cariche.

Presidente Giancarlo Cerisola

Vice presidente Vicario Fiumara Pasquale

Vice Presidente Rossi Giulio ( presidente ANVA)

Direttore Portabene Erika