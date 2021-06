A.S.D. Arte Ginnastica: al via il Campo Solare Educamp - IVG.it

Oltre la ginnastica ritmica, la ginnastica artistica e la danza, l’A.S.D. ArteGinnastica di Finale Ligure, settore della Polisportiva del Finale, da quest’anno propone una grande novità!

La società, infatti, organizza in questa estate 2021 un Educamp, un campo solare sportivo dove presenterà diverse attività sportive e ricreative. La sede del campo solare sarà presso la tensostruttura in Via Cadana Final Pia.

Attenzione però, le iscrizioni sono già quasi terminate, affrettatevi a prenotare il vostro posto! ArteGinnastica vi aspetta numerosi!!!!