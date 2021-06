A Laigueglia un laboratorio didattico per il rilancio della Liguria - IVG.it

Garlenda. Si terrà Venerdì ai Bagni Capo Mele di Laigueglia il laboratorio didattico che vedrà Garlenda e la Val Lerrone protagoniste nel presentare la proposta turistica e sportiva a chi solitamente vive esclusivamente la costa nelle proprie vacanze. All’evento parteciperà anche il vice presidente e assessore regionale allo Sviluppo dell’Entroterra, Marketing e Promozione Territoriale Alessandro Piana.

“Strategie operative come questa – commenta Alessandro Piana – danno ulteriore valore al nostro territorio come meta esperienziale sostenibile, accessibile tutto l’anno per valorizzare l’entroterra e il turismo green con iniziative capaci di creare una progettualità coerente e ben posizionata nel mercato. Dalla veicolazione delle eccellenze agroalimentari che sono portabandiera della Liguria nel mondo sino alle attività all’aria aperta, la Val Lerrone riconferma la sua attrattività e la capacità di intercettare, sempre di più, le esigenze dei viaggiatori e di chi vive e ama la nostra regione, sincera espressione di due anime complementari: entroterra e costa”.

L’appuntamento è per venerdì dalle ore 17, un’occasione da non perdere.