A Dego nasce "Obbiettivi", il concorso fotografico per promuovere il territorio - IVG.it

Dego. Promuovere il territorio e il sociale attraverso una delle forme d’arte più affascinante, comunicativa ed accessibile: la fotografia. È questo lo scopo del concorso fotografico “Obbiettivi” indetto dalla Pro Loco di Dego, in collaborazione con il Circolo Culturale Dego e con il Patrocinio del Comune.

Si tratta della prima edizione, una prima volta a cui tutti potranno accedere, dai fotografi professionisti a coloro che hanno la passione per la fotografia che dovranno rispettare due parole d’ordine: fantasia e originalità.

Il concorso, infatti, è suddiviso in due sezioni. La sezione A, dal titolo ” Dego, una boccata d’aria fresca”, è più libera e meno tecnica, e richiede al partecipante di rappresentare in uno scatto luoghi ed atmosfere di Dego. Mentre la sezione B “Interpreto e fotografo” richiede delle competenze più spiccate: il concorrente dovrà interpretare una tra le frasi celebri proposte e rappresentarla in uno scatto, non per forza fatto a Dego.

Diverso anche il metro di giudizio per le due sezioni: la prima verrà valutata sui social network Pro Loco, mentre per la seconda sezione ci sarà una giuria d’eccellenza, svelata solo alla chiusura del concorso, con esperti locali e di fama internazionale. Ricchi i premi, in palio un riconoscimento in denaro fino a 300 euro.

“È un progetto su cui contiamo molto e riteniamo che possa essere una valida proposta per rendere vivo il paese di Dego, valorizzarlo e farlo conoscere al di fuori coinvolgendo artisti esterni – commenta la vice presidente delle Pro Loco, Claudia Tagliero – Ci auguriamo, pertanto, che vi sia una grande ed entusiasmante partecipazione e che ‘Obbiettivi’ sia destinato a diventare un appuntamento fisso rinnovato di anno in anno”.

Per partecipare al contest bisogna mandare entro il 19 Luglio 2021 all’indirizzo obbiettividego@gmail.com le fotografie concorrenti, il modulo di iscrizione compilato e la ricevuta di pagamento in caso di bonifico.

Per il regolamento completo e la relativa documentazione, visitare il sito www.prolocodego.it. Per avere maggiori info, invece, chiamare il 3480190876 oppure scrivere a proloco.dego@gmail.com