A Carcare parte il Piano scuola estate 2021 per gli alunni dell'Istituto comprensivo  - IVG.it

Carcare. A scuola anche in estate, imparando e divertendosi. Questo il grande progetto avviato dall’Istituto comprensivo di Carcare con moduli didattici per gli alunni della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado. Dai laboratori allo sport, dall’inglese alla robotica, passando per la musica, l’arte e la creatività: queste le materie del piano scuola estate 2021 che si alterneranno fino ai primi giorni di settembre.

“In qualità di dirigente non avevo idea di quanto potesse essere apprezzata la scuola aperta in estate – spiega Raffaella Battiloro – Le adesioni sono state molte. La sensazione è stata un po’ come quando organizzi una festa e speri che i tuoi invitati vengano numerosi. L’ IC Carcare è contento dell’accoglimento che la proposta ha avuto da parte delle famiglie”.

E ancora: “Ringrazio personalmente i docenti e i formatori che hanno accettato questa sfida, rendendosi disponibili anche in mesi diversi da quelli canonici dell’affannoso anno scolastico ormai concluso. Ancora una volta vincono la passione e la determinazione che contraddistingue la visione di questa scuola. Un sentito grazie anche alle associazioni territoriali che tra giochi e sport hanno contribuito alla realizzazione di questo Piano scuola estate, che ha visto impegnati in un prezioso lavoro anche il personale amministrativo e lo Staff della Dirigenza. Sono molto soddisfatta del team di lavoro e del risultato ad oggi raggiunto”, conclude la dirigente scolastica.

Per informazioni e approfondimenti è possibile consultare il sito https://www.iccarcare.edu.it/