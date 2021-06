2/6/2001-2/6/2021 - Tanti auguri a Andrea e Paolo! - IVG.it

Tanti auguri ad Andrea e Paolo!

Oggi il vostro “Bar L’Orologio” festeggia i 20 anni di attività.

Tanti di noi hanno iniziato a frequentare la vostra tavola calda da ragazzini. E oggi veniamo ancora a trovarvi con i nostri figli.

Perché il vostro non è un semplice bar, non è una semplice tavola calda, ma è quasi una casa. E ci viene a trovarvi si sente come in famiglia.

E poi il “Genoa Club Gianni Monge” di Loano ha sede proprio nel vostro bar, perciò…

Buon compleanno e 100 di questi giorni!