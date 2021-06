100 ostacoli: Luminosa Bogliolo è ancora campionessa italiana - IVG.it

Rovereto. Il look è nuovo, con un caschetto biondo, il risultato non cambia: la campionessa italiana dei 100 metri ostacoli è Luminosa Bogliolo. Per la portacolori delle Fiamme Oro si tratta del quarto titolo italiano consecutivo. Lo ha conquistato oggi sulla pista di Rovereto, in Trentino.

L’alassina non sbaglia la gara: è rapida nell’uscita dai blocchi e poi mantiene una ritmica corretta, senza incertezze, per aggiudicarsi la vittoria in 12″90 (+1.1).

Un’esitazione sul nono ostacolo impedisce invece il tentativo di rimonta di Elisa Di Lazzaro (Carabinieri), seconda in 13″17, e sul podio c’è posto anche per la tricolore under 23 Giulia Guarriello (Atletica Guastalla Reggiolo).

Luminosa vinse nel 2018 a Pescara in 13″21, nel 2019 a Bressanone in 12″85 e nel 2020 a Padova in 13″02.