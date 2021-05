Zinola, chiusura del mese di preghiera mariana: messa al Santuario Madonna del Monte - IVG.it

Savona. La parrocchia S. Spirito e Concezione di Zinola e la Confraternita di S. Ambrogio di Legino organizzano, come ormai tradizione consolidata, la funzione liturgica serale al Santuario della Madonna del Monte a conclusione del mese di preghiera mariana.

Lunedì 31 maggio, alle ore 20:45, la messa sarà celebrata dal vescovo diocesano mons. Calogero Marino, concelebrerà il parroco di Zinola don John Biju.

Sarà recitata la supplica preparata dal Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. Recitata nei Santuari di tutto il mondo, è stata esortata dal Santo Padre in questo mese proprio per invocare la fine della pandemia. Parteciperanno rappresentanze delle Confraternite.

Nel rispetto delle regole Covid-19 la capienza della chiesa sarà di 40 posti a sedere.