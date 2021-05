World Para Dance Cup, Simona Saccone: "Un evento importantissimo" - IVG.it

Genova. Si avvicina l’appuntamento con la World Para Dance Sport Cup 2021 che si terrà al Tower Genova Airport Hotel & Conference Center di Genova da venerdì 4 a domenica 6 giugno.

Oltre trecento atleti in arrivo da numerose nazioni si confronteranno in un evento senza la presenza del pubblico ma nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza. Spettacolo assicurato con la danza in carrozzina.

“Con atleti da ogni parte del mondo, il World Para Dance Sport Cup 2021, che si terrà a Genova dal 4 al 6 giugno prossimi, rappresenta non solo una vetrina per la nostra bella Liguria, ma l’essenza di quanto un’attività sociale per eccellenza, quale è lo sport, possa essere educativa con la sua inclusività” Ad affermarlo è la consigliera comunale di Savona Simona Saccone, già responsabile Welfare Ugl Liguria ed anche responsabile dipartimento disabilità per FdI.

“La Coppa del Mondo di Danza in Carrozzina è frutto della collaborazioni intensa di enti e soggetti privati – continua Simona Saccone -. Un lavoro di squadra che mutua lo spirito di collaborazione proprio del mondo sportivo e che ci ricorda l’adagio dei nostri anziani che recitava: l’unione fa la forza, principio che mai come ora dobbiamo porre in essere ad ogni livello ed in ogni contesto”.