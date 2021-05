Windsurf, i ragazzi del Circolo Nautico Loano protagonisti nella Coppa Italia Techno 293 - IVG.it

Loano. Si è conclusa a Ravenna, presso l’Adriatic Windsurf Club, la seconda tappa della Coppa Italia Techno 293, che ha visto i ragazzi del Circolo Nautico Loano affrontare sette prove in tre giorni con diverse condizioni di vento e mare.

Nella prima giornata, caratterizzata da vento da nord con intensità di 25 nodi e raffiche sopra i 30 nodi, nella categoria 8.5 Plus protagonista Carola Enrico, che con ottimi piazzamenti (un quarto e due settimi posti assoluti) si classifica prima femminile. Matilde Fassio porta a termine una sola prova con un buon ottavo posto.

Nella seconda giornata, onda lunga portata dalla bora e vento leggero. In acqua Davide Enrico con la numerosa flotta 7.8 Under 17: il loanese ottiene buoni piazzamenti chiudendo la giornata undicesimo assoluto.

Una sola prova per la flotta Plus, con Matilde Fassio che riscatta in parte la delusione del giorno prima con un ottimo quarto posto assoluto, prima femminile.

Terza ed ultima giornata e tre prove per tutte le flotte, con vento moderato. Carola Enrico consolida il suo piazzamento podio come terza femminile ed ottavo posto in classifica generale.

Matilde Fassio con tre buone prove (terza, terza e quinta) ma anche una squalifica per partenza anticipata nella prima che le toglie il terzo posto, perde la possibilità di raggiungere il podio femminile, terminando quinta femminile e dodicesima assoluta.

Davide Enrico, con tre buone prove, chiude la classifica generale dei 7.8 in quindicesima posizione su settanta partecipanti.

In precedenza, la prima tappa della Coppa Italia, svoltasi presso la Lega Navale di Ostia domenica 10 aprile, dopo un lungo periodo di fermo dovuto all’emergenza Covid, aveva visto i ragazzi di Loano già protagonisti.

Matilde Fassio si era classificata terza assoluta e prima femminile; Sara Galati quinta assoluta e terza femminile; Carola Enrico prima femminile senior e dodicesima assoluta. Tutte e tre erano impegnate nella categoria 8.5 Plus. Nella categoria 7.8 Davide Enrico era giunto dodicesimo su una sessantina di partecipanti.

I ragazzi del Circolo Nautico Loano hanno già iniziato ad allenarsi per il prossimo appuntamento, sull’impegnativo campo di regata di Torbole, sul Lago di Garda, in programma a luglio.