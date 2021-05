Windlaser, tutte disputate le prove in programma: Lorenzo Sorrenti tra i vincitori - IVG.it

Vado Ligure. Si è svolta sabato 22 e domenica 23 maggio a Vado Ligure la regata Windlaser, selezione nazionale classi ILCA 7, ILCA 6 e ILCA 4.

La regata, nata dalla collaborazione tra il Centro Nautico Vadese Wind e la Lega Navale Italiana sezione di Spotorno, ha visto la partecipazione di 44 imbarcazioni divise tra le tre flotte.

Sabato: prime due prove con vento tra i 10 e 15 nodi ed onda “incrociata”.

Alla fine della seconda prova, un salto di vento a sinistra obbliga il comitato a riposizionare il campo di regata e… via con la terza ed ultima prova di giornata.

Domenica: la sveglia “suona” con una nave in procedura di ormeggio a Porto Vado, con il grande stupore dei regatanti che chiedono “oggi sarà quella la barca comitato?”.

La nave ormeggia indisturbata, fuori dal previsto campo di regata, e allora si parte. L’avvio era previsto alle ore 11, slittato di soli 9 minuti. Partono insieme le classi ILCA 7 E ILCA 6, seguite a ruota dalla classe ILCA 4.

Conclusa la quarta prova, il comitato di regata, presieduto dal giovane Luca Querella, con molta rapidità fa riposizionare il campo di regata sulla nuova direzione del vento e via alla quinta prova.

Concludono il percorso completo gli ILCA 7 E ILCA 6; un calo del vento costringe invece il Comitato a ridurre il percorso di due lati alla flotta ILCA 4 che conclude quindi il percorso in boa 3.

Il vento riprende subito vigore per cui parte la sesta (e ultima) prova… insomma, programma completato con grande soddisfazione degli atleti, dell’organizzazione e del comitato.

Grande correttezza di tutti i regatanti sia sulla linea di partenza (pochissimi UFD) sia in regata (pochissimi fischi per violazione della regola 42), come segnalato durante la premiazione anche da Claudio Uras, presidente del comitato delle proteste.

Classifica ILCA 7: primo classificato Jeremy Moutout (Yacht Club de Monaco), secondo Andrea Dellacasa (CAVM Recco), terzo Roberto Novella (CAVM Recco).

Classifica ILCA 6: primo classificato Lorenzo Sorrenti (Varazze Club Nautico), secondo Matteo Mulone (Circolo Nautico Ilva), terzo Luca Giallanza (Varazze Club Nautico).

Prima femminile ILCA 6: Matilde Garaventa (Yacht Club Italiano).

Classifica ILCA 4: primo classificato Bodhi Van der Linden (Yacht Club de Monaco), secondo Filippo Rogantin (Varazze Club Nautico), terza Marta Sciutto (Circolo Nautico Albenga).

“Un grazie a tutto lo staff dei due circoli, al Comitato di Regata (Luca Querella, Alessandro Albertoni, Gaetano Natali e Lorenzo Autano) ed al Comitato delle Proteste (Claudio Uras, Emanuele Berta, Paola Misurale ed Emanuela Matturri)” concludono gli organizzatori.