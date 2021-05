Weekend mordi e fuggi in Riviera, scatta il rientro: in A10 quasi 10 km di coda tra Borghetto e Feglino, 13 tra Varazze e Voltri - IVG.it

Provincia. Il primo fine-settimana di “riapertura” dei confini regionali e di ripresa (parziale) dell’attività del settore della ristorazione hanno spinto molti turisti a raggiungere la Liguria e la provincia di Savona per un paio di giorni di relax in riva al mare. E come spesso accade, la domenica pomeriggio è caratterizzata da un intenso traffico di ritorno sulle principali arterie autostradali del territorio.

Autostrada dei Fiori segnala 9 chilometri di coda sulla A10tra i caselli di Borghetto Santo Spirito e Feglino in direzione Italia. Si segnala un altro chilometro di coda tra Spotorno e Savona in direzione Genova. Sono invece 13 i chilometri tra Varazze e Genova Voltri.

Più fluida, al momento, la situazione sulla Torino-Savona: ci sono 5 chilometri di coda tra i caselli di Savona e Altare in direzione Piemonte.