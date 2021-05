Volley Team Finale: Campioni Territoriali Under 19 e Under 17 maschile - IVG.it

23 maggio 2021: una domenica da incorniciare per il settore maschile del Volley Team Finale, sezione della nostra Polisportiva. In questo anno così particolare, con campionati compressi in pochissimi mesi, i nostri ragazzi hanno conquistato ben due titoli territoriali: Campioni Under 19 e Under 17 Maschile.

Il campionato di under 19 a girone unico ha visto la nostra squadra disputare 12 partite senza mai perderne una. Domenica scorsa alle 14.30 si è svolta la consegna dello stendardo da parte dei Consiglieri del Comitato Territoriale Liguria Ponente Gavi e Paccino dopo che i ragazzi sono tornati dall’ultima (vittoriosa) trasferta a Sanremo contro RVS. Il cammino della squadra è stato netto, con solo 4 set persi in totale. Coach Paroli ha potuto schierare diverse formazioni e il sestetto base è anche quello che ha disputato diverse gare della serie C regionale. Ecco i nomi dei campioni: Toso Giacomo, Toso Fabio, Testa Francesco (K), Schiappapietra Lorenzo, Monachella Jacopo, Mantero Andrea, Leonelli Dennis, Gualberti Jacopo, Gallo Federico, Ellena Niccolò, Cosenzio Federico, Cerruti Alessandro, Brizuela Samuel, sempre seguiti e assistiti dal dirigente Paolo Gualberti.

L’under 17, invece, dopo aver completato il proprio girone senza sconfitte (e quindi al primo posto), ha staccato il pass per le final four che si sono svolte proprio domenica scorsa al PalAlessia. Al mattino i nostri ragazzi hanno giocato la semifinale contro Carcare vincendo abbastanza agevolmente 3/0. Al pomeriggio è andata in onda la finalissima contro Albisola, prima classificata dell’altro girone che in semifinale ha liquidato i parietà del Sanremo. Gli spettatori della live della nostra pagina Facebook hanno assistito ad uno spettacolo vero e proprio durato oltre due ore, al termine del quale i nostri ragazzi sono riusciti ad avere la meglio vincendo il tie break 15/13. Una vera e propria battaglia dove, da entrambi i lati della rete, si sono viste splendide giocate e nessuno si è risparmiato. Questa la rosa della squadra: Battaglino Dario, Brizuela Samuel, Bruzzone Leonardo, Cerruti Alessandro, Cosenzio Federico, De Pedrini Mattia, Ellena Niccolò, Folliero Daniel, Fornoni Tobia, Gallo Federico, Gangemi Simone, Toso Giacomo (K). Allenatori Andrea Paroli e Marco Savio.