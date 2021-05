Ventinove anni fa la strage di Capaci: associazioni, comitati e studenti ricordano il giudice Falcone - IVG.it

Savona. Il 23 maggio di 29 anni fa la mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone. Nel tratto dell’autostrada A29 da Punta Raisi a Palermo, alle 17.58, oltre quattrocento chili di tritolo fanno esplodere la Fiat Croma con a bordo il magistrato. Oltre a Falcone nell’attentato muoiono la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Rocco Di Cillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro. Feriti gli agenti Paolo Capuzza, Angelo Corbo, Gaspare Cervello e l’autista Giuseppe Costanza. Falcone, trasportato d’urgenza in ospedale, muore poco dopo le 19.

Meno di due mesi dopo, il 19 luglio del 1992, la scia di sangue raggiunge via d’Amelio, dove Cosa Nostra uccide anche Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Il ricordo di Falcone, Morvillo e dei tre uomini della scorta sfida ancora la pandemia. Anche quest’anno non mancheranno le celebrazioni per commemorare i 5 eroi uccisi da una carica di tritolo posizionata da Cosa Nostra sulla strada che collega Palermo all’aeroporto: associazioni, comitati e i studenti delle scuole hanno ricordato in questi giorni la strage e la memoria lasciata dal giudice Falcone.

“La giornata che ricorda la morte di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Dicillo non può e non deve essere solo rituale, ma un’occasione per rilanciare la lotta contro le mafie e per la legalità in tutti i livelli della società, a partire dalla scuola, nelle imprese e nelle Istituzioni” affermano il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei e il presidente della Commissione regionale antimafia Roberto Centi.

“La memoria e l’impegno sono i cardini per combattere anche qui in Liguria un fenomeno che è ben più che infiltrato, è radicato, e che va estirpato, oltre che con la repressione, con una grande battaglia culturale comune. In questo senso siamo orgogliosi che recentemente il Consiglio regionale si sia impegnato a sostenere progetti educativi negli istituti scolastici della Liguria per potenziare l’educazione alla legalità tra gli studenti” concludono.

guarda tutte le foto 8



L’istituto Falcone di Loano commemora la strage di Capaci

Dalla serata di ieri e per tutta la giornata odierna, dalla balconata della sede municipale alassina sventola un lenzuolo bianco, simbolo della lotta contro la mafia. “Anche il Comune di Alassio – il commento dell’amministrazione Melgrati Ter – ha aderito alla campagna social #unlenzuolocontrolamafia promossa dalla Fondazione Falcone esponendo sulla facciata del Palazzo comunale il “simbolo” della lotta alla mafia così come avvenne il 23 maggio di 29 anni fa dopo la strage di Capaci”.

“Un’iniziativa per ricordare i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, nel 29esimo anniversario delle stragi di Capaci e Via d’Amelio, e tutte le vittime di mafia, ma soprattutto coinvolgere i cittadini e gli atenei italiani in questa battaglia così importante per il Paese”.

In un post su Facebook il sindaco di Cisano sul Neva e consigliere provinciale Massimo Niero sottolinea: “… Memoria, ricordo ma anche azione quotidiana nella lotta alla mafia e alla criminalità organizzata, con particolare attenzione alle giovani generazioni. Una sensibilizzazione di impegno e senso civico continuo, legato non solo alle battaglie fondamentali delle forze dell’ordine dell’apparato giudiziario, ma anche e soprattutto al contesto sociale e culturale, terreno primario nel contrasto a tutte le organizzazioni mafiose!” conclude.

“Abbiamo portato vasi di lavanda e rose sotto all’immagine di Falcone e Borsellino, presso il Comando della Polizia Municipale di Albenga, nell’anniversario della strage di Capaci. L’abbiamo fatto perchè, oltre ad aver chiesto in Consiglio comunale di dedicare l’ex tribunale ai due giudici, crediamo sia un dovere civile e morale ricordare due eroi della società civile, uccisi per avere fatto null’altro che il loro dovere. Abbiamo pensato alla lavanda e alle rose perchè queste piante, simbolo delle Liguria, profumano di freschezza, di libertà, di qualche cosa che combatte non solo la mafia, le mafie, ma anche tutte le oppressioni che non permettono di andare avanti, di progredire gettando la società in una melma che noi politici, di qualsiasi schieramento, siamo chiamati a spalare per ritornare a respirare aria profumata…di lavanda e rose, naturalmente!” affermano i consiglieri comunali di Albenga Gero Calleri, Eraldo Ciangherotti e Cristina Porro.

L’istituto Falcone di Loano ha dedicato due giornate alla commemorazione del 29^ anniversario della strage di Capaci avvenuta il 23 maggio 1992 e nella quale morirono il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. Ospite illustre di una delle iniziative previste dal “Progetto Legalità” è stato Fabio Fazio, conduttore, autore e produttore televisivo, che giovedì 20 maggio ha partecipato a un webinar in diretta con due classi della scuola, coinvolgendo gli studenti con un racconto “sincero ed emozionante” sulla vita e le esperienze del giudice Falcone, nonché su quelle del suo caro amico e collaboratore Paolo Borsellino, entrambi uomini eroici nella lotta alla mafia.

E’ stato inaugurato anche il nuovo albero Falcone nel cortile della scuola. Protagonisti alcuni studenti del “Progetto Legalità” che, dopo aver piantato l’albero, hanno dedicato a Giovanni Falcone pensieri e poesie, tutti scritti su cartoncini bianchi fasciati di rosso e appesi ai rami del novello ulivo, simbolo e richiamo della magnolia di via Notarbartolo a Palermo che è meta di pellegrinaggio di quanti vogliono lasciare una loro riflessione per il giudice vittima della mafia.

Tutti gli alunni delle classi ì, collegati all’evento via Meet o tramite diretta Facebook sul profilo social dell’istituto Falcone, hanno siglato l’evento con un minuto di silenzio per commemorare non solo Giovanni Falcone ma tutti coloro che in nome della giustizia si sono opposti alla criminalità, pagando con la vita il loro smisurato amore per la legalità.