VBC Savona, Walter Ratto: "Dobbiamo mantenere questa mentalità" - IVG.it

Savona. È un successo importante quello della VBC Savona nella seconda giornata della Coppa Italia di Serie D. I biancorossi, superando 3 a 1 l’Albisola Pallavolo, hanno chiuso al primo posto a punteggio pieno il girone d’andata.

Una partita dura, portata a casa con la voglia di vincere, come confermato da Walter Ratto: “Siamo molto contenti, dovevamo vincere e siamo stati bravi a portare a termine il nostro obiettivo. Nel primo set abbiamo commesso qualche ingenuità di troppo, poi la squadra ha saputo reagire portando a casa meritatamente la vittoria“.

Ora il turno di riposo, fondamentale per allenarsi. “Dobbiamo mantenere questa mentalità, ovvero la voglia di vincere – sottolinea Ratto -. Abbiamo molto da lavorare e lo stiamo facendo, soprattutto a livello fisico che è un po’ quello che ci sta mancando. Dobbiamo rodare i meccanismi di squadra, dagli schemi alla difesa, per tornare in campo più pronti che mai. Io voglio aiutare la squadra, è la cosa che viene prima di tutto”.