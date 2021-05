VBC Savona, un fine settimana intenso per i più piccoli: in campo Under 12 e Under 13 - IVG.it

Savona. Lo scorso fine settimana, per il VBC Savona, ha visto le leve più piccole protagoniste, oltre all’Under 19 maschile battuta dal fortissimo Finale, capolista del campionato.

Una netta sconfitta casalinga per 0-3 (14-25, 12-25, 18-25) per la squadra di coach Mondelli, che ha comunque saputo farsi valere nonostante la forza dell’avversario.

Doppia gara invece per le Under 12 biancorosse nel trofeo nazionale. Le bimbe di coach Sfrondratti hanno affrontato il Planet Volley Binaca e il Celle Varazze Volley Diamante, per un pomeriggio di grande divertimento.

Anche per i maschietti dell’Under 13 sono state due le gare che li hanno visti protagonisti, in questo caso contro le Civette Maschile e il Volley Finale.