Vbc Savona, Siccardi: "Abbiamo tenuto testa ad avversari di categoria superiore" - IVG.it

Albisola Superiore. Forte della qualificazione al turno successivo della Coppa Italia di Serie D già ottenuta, il VBC Savona ha commesso il primo passo falso della stagione.

I biancorossi sono stati battuti al Palabesio dall’Albisola Pallavolo per 3 a 0, con i parziali di 25-22, 25-21, 25-23.

Coach Giordano Siccardi vede gli aspetti positivi dell’incontro: “È andata male, ma chiaramente dal punto di vista psicologico eravamo un po’ appagati dalle vittorie precedenti. Il fatto di aver già passato il turno ha fatto sì che psicologicamente fossimo un po’ sotto tono. In realtà, però, io sono contento perché comunque non si può sempre vincere, è importante anche saper perdere e imparare dalle sconfitte“.

Ad onor del vero, va detto che la squadra avversaria non era la stessa battuta all’andata (per 3 a 1 , lo scorso 1 maggio), ma poteva contare su alcuni innesti di categoria superiore. “Sono molto contento anche di questa cosa: probabilmente l’Albisola ha sentito la necessità di portare giocatori della prima squadra per giocare contro di noi. Questo per me è stato importante, perché giocarmi fino all’ultimo la partita contro giocatori di categoria superiore significa che anche noi probabilmente siamo potenzialmente di categoria superiore” conclude l’allenatore del VBC Savona.