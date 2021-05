VBC Savona qualificato, Mattia Taramasco: "Si è vista una crescita di squadra" - IVG.it

Savona. Sabato, nella partita giocata nella palestra di casa in via delle Trincee, il VBC Savona ha sconfitto in 3 set il Volley Primavera Imperia, assicurandosi la prima posizione nel girone A della Coppa Italia di Serie D.

Mattia Taramasco, a fine gara, commenta: “Questa volta siamo riusciti a partire subito col piede giusto. Abbiamo subito messo l’avversario sotto. È importante chiudere il girone a pieni punti, avremo ancora una partita mercoledì e cerchiamo di chiudere il girone a punteggio pieno”.

“La stagione quest’anno è iniziata tardi, stiamo ancora provando a trovare un bel gioco – spiega il numero 16 biancorosso -. Questa sera siamo stati bravi, si è vista una certa crescita, soprattutto di squadra. Mercoledì punteremo a chiudere il girone al meglio“. Il VBC Savona, alle ore 20,30, giocherà al Palabesio contro l’Albisola.

“Il primo obiettivo è quasi portato a termine. Stiamo cercando di chiudere al meglio questo girone. Poi, probabilmente, ne affronteremo uno più difficoltoso contro squadre del ponente genovese. Dal mio punto di vista, il mio contributo è dare un po’ esperienza e un po’ di appoggio ai miei compagni, visto che sono tra i più grandi della squadra” conclude Taramasco.