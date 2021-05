VBC Savona, Marco Andreani: "Arriviamo a questa gara con la giusta determinazione" - IVG.it

Savona. Torna in campo domani, dopo la giornata di riposo, la formazione maschile del VBC Savona Affari in Oro impegnata nella Coppa Italia di Serie D. I ragazzi di coach Giordano Siccardi vanno a caccia del tris, che consegnerebbe loro la matematica certezza della vittoria del gruppo A.

Marco Andreani si è detto soddisfatto dopo la vittoria nello scorso turno. Queste le sue parole: “Era importante vincere e chiudere il girone d’andata a punteggio pieno. Bel gioco o no contano i risultati e nonostante qualche piccola difficoltà abbiamo conquistato i tre punti come richiesto dal coach. Siamo ancora in fase di crescita, abbiamo commesso qualche errore che ci sono costati il primo set, ma il gruppo ha saputo reagire e ribaltare il match”.

Domani, sabato 15 maggio, alle ore 19, i biancorossi ospitano il Volley Primavera Imperia, seconda del girone con tre punti. “In queste settimane – dichiara Andreani – abbiamo lavorato molto, sia a livello fisico che tattico, arriviamo a questa gara con la giusta grinta e determinazione. Giochiamo in casa quindi abbiamo l’obbligo di vincere, sarebbe un altro segnalo di forza importante. Io voglio dare il mio contributo, mi sento sempre meglio e voglio aiutare la squadra al massimo delle mie possibilità”.