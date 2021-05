VBC Savona, Lorenzo Bruzzone: "Partite utili per crescere in vista del finale di Coppa Italia" - IVG.it

Savona. Il VBC Savona torna in campo già domani, sabato 29 maggio, contro l’Alassio Volley. La squadra biancorossa si appresta a disputare la terza giornata del torneo PGS a caccia di un successo che la manterrebbe a punteggio pieno.

Un avvio di stagione, seppur arrivato solo in primavera, positivo per i ragazzi coach Siccardi, come conferma anche il libero Lorenzo Bruzzone. “Superare il turno in coppa era il nostro obiettivo e lo abbiamo centrato, dobbiamo essere molto felici di questo – dichiara -. Siamo un gruppo nuovo che deve ancora crescere molto, ci stiamo pian piano riuscendo ma non dobbiamo abbassare la concentrazione. Stiamo lavorando duramente, sono certo che ne raccoglieremo i frutti“.

Due le gare in programma in questo weekend, con l’Alassio e con il New Volley Val Bormida. “Ci attendono due sfide molto interessanti – spiega Bruzzone -. Sabato torniamo subito in campo contro la squadra superata domenica scorsa, sono una squadra che gioca molto bene e davvero ostica. La seconda partita almeno sulla carta appare più semplice, ma non per questo va sottovalutata. Sono partite che ci devono servire per crescere in vista della fase finale della Coppa Italia“.