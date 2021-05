VBC Savona: due successi ed una sconfitta per le formazioni giovanili - IVG.it

Savona. Il weekend appena trascorso è stato nel complesso positivo per i giovani del VBC Savona: sono infatti due le vittorie in tre gare disputate dalle formazioni del settore giovanile.

Con un netto 3 a 0 l’Under 19 maschile chiude il proprio campionato, conquistando il quinto posto in classifica. A cadere è il Sabazia Pallavolo, al termine di una sfida avvincente giocata con uno spirito di grande amicizia da parte delle due società.

VBC SAVONA – SABAZIA PALLAVOLO 3-0 (25/6 – 25/15 – 25/15)

Stesso risultato anche per l’Under 15 femminile Gidue Car Service. In questo caso le ragazze di coach Druetti hanno la meglio sull’Alassio Laigueglia Volley. Secondo posto ipotecato nel girone O, ora resta l’ultima gara del campionato per provare a chiudere al meglio.

VBC SAVONA GIDUE CAR SERVICE – ALASSIO LAIGUEGLIA VOLLEY 3-0 (25/15 – 25/17 – 25/12)

Non riescono a sorridere invece le pari leva: la seconda squadra biancorossa iscritta al campionato Under 15 esce sconfitta dal New Volley Val Bormida, che conquista la matematica certezza del primo posto. Una gara che ha visto le giovanissime biancorosse lottare, ma che poco hanno potuto contro la forza dell’avversario.

NEW VOLLEY VAL BORMIDA – VBC SAVONA 3-0 (25/14 – 25/10 – 25/15)