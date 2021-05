VBC Savona, campionati giovanili: l'unico successo arriva dall'Under 19 maschile - IVG.it

Savona. Intenso fine settimana di partite per il settore giovanile del VBC Savona. Successo per l’Under 19 maschile, mentre arrivano tre sconfitte per la sezione femminile.

Nell’Under 19 maschile la squadra di coach Mondelli supera 3 a 2 (17-25; 25-22; 25-21; 21-25; 9-15) il Volley Primavera Imperia, al termine di una gara combattutissima. Due punti che permettono di scavalcare proprio i ponentini in classifica e tanta fiducia per le ultime gare della stagione.

L’Under 17 femminile savonese cade in 3 set (15-25; 12-25; 15-25) tra le mura amiche contro il Celle Varazze Volley Azzurra. Le biancorosse chiudono all’ultimo posto del gruppo A il proprio campionato.

Infine, nel gruppo O del campionato Under 15, arrivano due sconfitte per il VBC Savona: in entrambe le sfide il risultato recita 3 a 0 per le avversarie, che sono Alassio Laigueglia Volley (11-25; 23-25; 10-25) e New Volley Val Bormida, vincitrice sulla Gidue Car Service (25-11; 29-27; 25-19)