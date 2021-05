Varazze, l'Anpi e il Partito Democratico lanciano una raccolta farmaci per i palestinesi - IVG.it

Varazze. L’Associazione Music for Peace che da tempo collabora per aiutare la popolazione civile della striscia di Gaza ha organizzato la raccolta e la spedizione di medicinali per andare in soccorso della popolazione palestinese “che – dichiarano da Anpi – attualmente vive, ancora una volta, in una situazione di guerra che va a gravare su decenni di vita in condizioni di deprivazione e povertà”.

La sezione Anpi “Berto Ghigliotto” e la sezione del Partito Democratico di Varazze hanno organizzato un punto di raccolta proprio nella nostra città per consentire ai varazzini di dare un contributo concreto per aiutare i civili e primi tra tutti i bambini.

“Abbiamo diffuso sui sociale e sulle chat l’elenco dei farmaci necessari, si tratta di prodotti per noi di facile accesso e di utilizzo ordinario che per una popolazione in guerra sono essenziali.

Ringraziamo tutti coloro che vorranno contribuire alla raccolta e ricordiamo che ogni contributo, anche minimo, è essenziale”.

Ricordiamo che il materiale verrà raccolto martedì 25 maggio dalle 15.30 alle 19.30 presso la locale sede del PD via sottopasso all’Aurelia 2.