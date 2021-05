Varazze, Gianni Berogno: "Obiettivo raggiunto, siamo riusciti a battagliare con tutti" - IVG.it

Celle Ligure. Il Varazze ha ottenuto un punto contro una squadra ostica come la Cairese, in corsa per il vertice del girone A. Per i nerazzurri è il terzo pareggio nelle ultime quattro gare.

Gianni Berogno commenta così questo breve campionato, concluso dai varazzini con 3 punti all’attivo: “Do un giudizio più che positivo, perché alla fine abbiamo fatto quello che volevamo fare: fare questo mese e mezzo in proiezione futura, ma comunque provando a battagliare con tutti e direi che ce l’abbiamo fatta. Oggi i ragazzi sono usciti stremati e questa è una grande soddisfazione per tutti quanti”.

A questo Varazze per essere competitivo nel prossimo campionato di Eccellenza cosa manca? “Manca sicuramente qualche giocatore di esperienza – dice l’allenatore -, ma tutti i ragazzi che ci sono hanno dimostrato di poterci stare e di tenersi in questa categoria, sotto tutti i punti di vista”.

Riguardo all’immediato futuro, “magari ancora qualche allenamento lo facciamo, ci ritroviamo insieme, andremo anche a mangiare qualche volta e poi si programmerà a tempo debito il futuro e si faranno tutte le valutazioni del caso. Ne è valsa la pena fare questo breve torneo, per stare insieme, ti conosci e inizi ad assemblare e a plasmare il gruppo, completamente nuovo“.

Finale, Cairese, Genova Calcio e Albenga andranno ai playoff. “Quattro squadre davvero forti; ho visto la Cairese oggi ed è davvero una squadra fortissima e le faccio i complimenti; ho visto l’Albenga mercoledì ed è un’altra squadra veramente forte. La Genova Calcio è molto attrezzata e ben allenata; per il Finale faccio sempre il tifo. Sarà davvero una bella battaglia” conclude il mister del Varazze.