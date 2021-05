Varazze, Gianni Berogno: "Approccio, mentalità, voglia: sono soddisfatto di tutto" - IVG.it

Albenga. Si ferma, dopo due partite pareggiate, la breve striscia positiva del Varazze Don Bosco. Tuttavia, i nerazzurri sono usciti a testa alta dal terreno del Riva, dove hanno lottato alla pari con l’Albenga, cedendo solamente di misura, 2 a 1.

“Sono andato a fare i complimenti ai ragazzi – ammette Gianni Berogno, allenatore del Varazze -, li abbiamo ricevuti anche da tutta l’Albenga, perché abbiamo fatto una grossa partita, la partita che dovevamo fare, e sono super soddisfatto di tutto quello che è successo: l’approccio, la mentalità, la voglia. Tutto positivo meno il risultato, ahimé. Però va bene così”.

La breve stagione del Varazze terminerà domenica, col match contro la Cairese: i playoff non sono più raggiungibili. La formazione varazzina avrà comunque stimoli, come conferma Berogno: “La voglia di arrivare alla prima vittoria, la voglia di giocarci la partita. Vedremo domenica cosa succederà. L’obiettivo nostro è sempre quello: siamo in crescendo, partita dopo partita, si sta creando un buon gruppo e il campo comunque dice che stiamo facendo bene. Adesso facciamo questa valutazione sino a domenica e poi trarremo le conclusioni“.