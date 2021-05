Varazze, Gabriele Caruso: "Con un pelo di fortuna in più potevamo conquistare i tre punti" - IVG.it

Celle Ligure. Secondo pareggio per il Varazze, che sette giorni dopo aver fermato sull’1 a 1 il Campomorone Sant’Olcese, ha impattato a reti inviolate col Pietra Ligure.

Gabriele Caruso, centrocampista leva 2000, commenta così questo risultato: “Penso che con un pelo di fortuna in più potevamo conquistare i tre punti oggi, però è andata così. Speriamo di fare i tre punti nella prossima partita”.

Rispetto all’incontro di due settimane prima contro la Genova Calcio, i neroazzurri sono parsi migliorati: hanno tenuto molto meglio il campo e non hanno corso dei pericoli. “Sicuramente la sconfitta col Genova ci ha dato una scossa in più, una motivazione in più per conquistare i punti – sottolinea Caruso -. Comunque era stata una partita a sé, perché siamo stati sempre in forma, in tutte le partite”.