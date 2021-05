Varazze, bimbo di 4 anni precipita per tre metri e cade sugli scogli: trasferito in elicottero al Gaslini - IVG.it

Varazze. E’ stato trasportato in elicottero al Gaslini di Genova il bambino di 4 anni che, nel primo pomeriggio di oggi, è caduto da un’altezza di circa tre metri a Varazze.

L’incidente si è verificato intorno alle 14.20 di oggi su Lungomare Europa, nei pressi della Baia dei Corvi, nella zona della Villa Araba.

Secondo quanto riferito, il bimbo sarebbe caduto dal piano della passeggiata a mare sugli scogli sottostanti, restando ferito.

Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 insieme ai militi della Croce Rossa di Varazze.

I parametri del piccolo paziente sarebbero nella norma, ma vista l’età del bambino i sanitari hanno richiesto l’immediato intervento dell’elicottero Grifo, che ha subito trasferito il piccolo in codice rosso all’istituto pediatrico genovese. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.