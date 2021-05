Varazze 2021, Articolo Uno: "Per le prossime elezioni comunali una lista di centro-sinistra" - IVG.it

Varazze. Una lista di centro-sinistra in corsa alle prossime elezioni amministrative sulla scia di quello che è successo a Savona con la candidatura di Marco Russo. A chiederlo è il coordinamento di Articolo Uno Varazze.

“Avendo preso atto che, in concomitanza con le prossime elezioni comunali, non pare essere stato avviato un serio confronto per la formazione di una lista cittadina di ispirazione progressista che quantomeno tenga conto dell’esperienza delle ultime Regionali, proporremo in tempi brevissimi un incontro con gli alleati regionali per avere una chiara definizione di come ci si intende muoversi per essere un riferimento riconoscibile in un importante comune del territorio savonese” commenta Antonio Bisceglia.

“Riteniamo – prosegue – che una lista allargata possa esistere solo se i valori di chi la compone siano assimilabili e coerenti. Abbiamo avuto prova di quanto sia stato ondivago il comportamento di molti amministratori e di quanta disinvoltura ci sia nell’appoggiare il politico di turno che meglio risponde alle proprie ambizioni personali”.

E poi aggiunge: “Ad oggi ci risultano essere solo due forze in campo. Noi crediamo che Varazze non abbia bisogno di una nuova lista speculare a quella che ci governa. La nostra città ha bisogno di avere la percezione di ciò che si appresta a votare, raccogliere voti a destra e a sinistra riproponendo gli schemi tattici che sino ad oggi hanno penalizzato anzitutto i cittadini, non è più tollerabile”.

“Chiediamo con forza alla politica di tornare a governare questi processi e di non permettere nessuna iniziativa personalistica perpetrata in suo nome, mettiamo in campo una proposta di centro-sinistra come si sta facendo a Savona con la bella candidatura di Marco Russo” conclude Antonio Bisceglia.