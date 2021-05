Val Varatella, la Lega Giovani dona 3 saturimetri alle pubbliche assistenze - IVG.it

Borghetto/Ceriale. Con la giornata di ieri, 11 maggio, si è conclusa l’iniziativa solidale organizzata dalla Lega Giovani per Salvini Premier tramite il delegato Fabrizio Dani, consigliere comunale a Ceriale.

Motivo della benefica proposta, è stata la consegna e donazione di 3 saturimetri alle Pubbliche Assistenze dislocate nel territorio di competenza della sezione Borghetto S.S./Val Varatella.

“Vista la gratitudine riscontrata durante gli incontri coi vari Comitati, aumenta la soddisfazione per aver contribuito con un piccolo gesto, ad aiutare chi giornalmente si spende per la nostra comunità – commenta Paolo Erre, referente territoriale della Lega per Borghetto e la Val Varatella – Nell’esprimere i più sinceri ringraziamenti al mondo del volontariato quale vero motore di tante realtà solidali, la Lega Salvini Premier dimostra ancora una volta la vicinanza al proprio territorio”.