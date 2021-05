Vado FC, lutto per la morte di Alberto Cafferata - IVG.it

Vado Ligure. Giornata di lutto per il Vado FC, per la morte di Alberto Cafferata.

“Poco fa abbiamo appreso la triste e dolorosa notizia della scomparsa dell’amico Alberto Cafferata, spentosi all’età di 81 anni dopo aver dedicato una parte importante della sua vita ai colori del Vado come tifoso, dirigente e calciatore nel periodo delle giovanili. Indimenticabili i tanti momenti vissuti assieme per seguire le partite del Vado, prima squadra e Juniores. Al Chittolina come in tanti altri campi liguri e non. Tutti noi perdiamo un grande amico” sono le parole della società vadese.

“Ciao Alberto, che la terra ti sia lieve. Ai familiari le più sentite condoglianze da parte di tutto il Vado FC 1913” conclude il sodalizio rossoblù.