Vado FC, aperte le iscrizioni al camp estivo: aperto ai nati tra il 2005 e il 2012 - IVG.it

Vado Ligure. Anche quest’anno il Vado FC organizza un campo estivo che vedrà l’attività calcistica alternarsi a vari momenti ludici. Lo staff tecnico rossoblù, con entusiasmo e passione, cercherà di essere attento ai bisogni di ogni singolo partecipante per regalare divertimento attraverso il gioco, in ogni sua forma. I partecipanti saranno seguiti da istruttori e tecnici qualificati come Giancarlo Bossolino (responsabile Scuola Calcio Vado FC) e Vincenzo Eretta (responsabile tecnico Settore Giovanile Vado FC).

Quando?

1ª settimana – dal 21 giugno al 25 giugno 2021

2ª settimana – dal 28 giugno al 2 luglio 2021

3ª settimana – dal 5 luglio al 9 luglio 2021

4ª settimana – dal 12 luglio al 16 luglio 2021

5ª settimana – dal 19 luglio al 23 luglio 2021

6ª settimana – dal 26 luglio al 30 luglio 2021

Chi?

Categorie 2012-2013-2014-2015-2016

dal lunedì al venerdì

dalle h. 8.00 alle 12.00

Categorie 2008-2009-2010-2011

lunedì/martedì/giovedì/venerdì

dalle h. 17.30 alle 19.00

Categorie 2005-2006-2007

lunedì/mercoledì/venerdì

dalle h. 18.00 alle 19.30

Quanto costa?

Categorie 2012-2013-2014-2015-2016

una settimana 50,00 euro

ogni settimana oltre la prima 40,00 euro

Categorie 2008-2009-2010-2011

una settimana 40,00 euro

ogni settimana oltre la prima 30,00 euro

Categorie 2005-2006-2007

una settimana 30,00 euro

ogni settimana oltre la prima 20,00 euro

È anche possibile, per chi ne avesse la necessità, di usufruire del servizio ristorio.

Per adesioni ed informazioni, contattare:

Segreteria Vado F.C. 1913: tornei@vadofc.it

Sig. Vincenzo Eretta tel. 371 1713990

Sig. Giuseppe Tona tel. 338 9723449

Prof. Giancarlo Bossolino tel. 349 5309990 – giancarlo.bossolino@gmail.com

Nel frattempo, ha avuto grande successo la visita, presso il campo sportivo “Aldo Dagnino”, di mister Beppe Butti (ex Sampdoria e Atalanta) che stamani ha diretto, assieme a Vincenzo Eretta e ad altri allenatori del vivaio del Vado FC, un allenamento tecnico dedicato alle leve 2009, 2010, 2011 e 2012 (nelle foto).