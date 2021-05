Vaccino over 18, riaprono le prenotazioni online dal 31 maggio: disponibili altre 20mila dosi - IVG.it

Liguria. Nuova data da segnare sul calendario per i giovani (e meno giovani) che hanno deciso di vaccinarsi con AstraZeneca o Johnson & Johnson in Liguria ma sono arrivati tardi all’appuntamento di ieri sera con la prenotazione. La nuova tornata si aprirà lunedì 31 maggio alle 23.00 sul portale online prenotovaccino.regione.liguria.it con le stesse modalità.

Ad annunciarlo questa sera è stato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti spiegando ci saranno “20mila dosi tra AstraZeneca e Johnson & Johnson a disposizione della medesima categoria di cittadini, ovvero sostanzialmente la fascia 18-60 anni“. Gli unici esclusi sono coloro che rientrano nella categoria degli ultrafragili, che devono vaccinarsi obbligatoriamente con Pfizer o Moderna ma possono già prenotarsi da diverse settimane.

Si amplia anche la platea dei più “grandicelli” che potranno invece optare per i vaccini freeze (Pfizer e Moderna, per l’appunto). Dal 4 giugno, come ha confermato Toti, si aprirà lo scaglione 35-39 anni con prenotazioni dalle 23.00 sul portale online e da lunedì 7 giugno attraverso gli altri canali. Con le stesse modalità sarà abilitata la fascia 40-44 anni da venerdì 28 maggio (da lunedì sugli altri canali). Tutte queste potranno comunque aderire alla nuova chiamata per AstraZeneca e Johnson & Johnson del 31 maggio.

Per ora, infatti, tutte le 22mila dosi messe a disposizione sono andate esaurite e già stamattina erano centinaia i ragazzi in coda per vaccinarsi. “Per una volta i ragazzi hanno dato una lezione agli adulti – è stato il commento di Toti in sopralluogo all’hub della Fiera -. Si vede che sono già maturi senza aver fatto l’esame di maturità. Hanno colto un’opportunità per mettersi in sicurezza e dare una boccata di fiducia per un vaccino su cui noi grandi francamente abbiamo fatto un po’ di confusione ma che spero stia riacquistando quella credibilità che merita, visto che è un siero con cui la Gran Bretagna ha messo in sicurezza un’intera nazione e che non ha controindicazioni specifiche comunicate da Aifa”.

Il consiglio, per chi riproverà lunedì prossimo, è quello di collegarsi prima delle 23.00 visto che solitamente il portale viene attivato da Liguria Digitale già alcune ore prima. Alle 23.30 erano già circa 15mila le dosi prenotate, tra cui Johnson & Johnson in sold out mentre alle 10 del mattino erano rimaste a disposizione solo 2mila dosi.