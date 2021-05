Vaccino nella aziende, c'è il bando: per quelle sopra i 250 dipendenti via il 10 giugno - IVG.it

Liguria. Questa settimana in coerenza con l’accordo nazionale sottoscritto dalla struttura commissariale per l’emergenza Covid con il mondo del lavoro sarà pubblicato dall’agenzia sanitaria regionale Alisa un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse per selezionare le prime aziende che intendono avvalersi della distribuzione dei vaccini da parte di Alisa.

Lo ha annunciato questa sera, durante il punto stampa Covid, il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti. “La manifestazione di interesse prevederà tipicamente che la vaccinazione del personale dell’azienda sia a carico dell’azienda stessa coordinata dalla medicina del lavoro responsabile della sicurezza – spiega – il bando prevede di distribuire 5000 dosi alla settimana al settore lavoro, partendo con aziende sopra i 250 dipendenti, si prevede una consegna di massimo 500 vaccini ad azienda alla settimana se si dovesse andare a saturazione”. Le vaccinazioni in azienda inizieranno verosimilmente entro il 10 di giugno (questa è la prima data utile per le consegne massive di dosi annunciata da Figliuolo) ma Alisa si tiene pronta per iniziare anche prima.

Nel pomeriggio è stato firmato un accordo che prevede che dal 27 di maggio le farmacie potranno arrivare la linea di prenotazione anche per i vaccini Pfizer (e di iniziare a somministrarlo a partire dal 31 maggio). L’intesa riguarda le farmacie già inserite nel circuito del piano vaccinale di Alisa, 100 in Liguria, alle quale se ne aggiungeranno dal 7 giugno altre 50 sulle quattro province, anche queste abilitate al vaccino Pfizer.

“Come avrete capito le farmacie passano allo Pfizer per ovvie ragioni – spiega Toti – visto che via via che la campagna riguarda i cittadini più giovani, sono ormai residuali quelli che possono essere vaccinati con Astrazeneca, ovviamente le farmacie continueranno a somministrare Astrazeneca per quanto riguarda i richiami”.

Le farmacie a regime, dalla prima settimana di giugno, produrranno 10 mila vaccini. “Questo per aiutarci ad arrivare all’obbiettivo di 90 mila o 100 mila vaccini alla settimana che verosimilmente il generale Figliuolo ci chiederà di raggiungere per il mese di giugno“, conclude il governatore ligure.