Vaccino Covid over 18, a Varazze 400 prenotazioni. Pierfederici: "Orgogliosi del nostro hub" - IVG.it

Varazze. Boom di prenotazioni in Liguria per le dosi AstraZeneca dedicate agli over 18 con un tutto esaurito anche in Asl2. Dei 15mila vaccini prenotati, 400 saranno inoculati nell’hub di Varazze nelle giornate di oggi e domani (giovedì 27 maggio)

Grande la soddisfazione del vicesindaco facente funzione Luigi Pierfederici. “È stato fatto davvero molto lavoro da parte di tutti per poter proseguire nella campagna vaccinale sul territorio ed è motivo di orgoglio che il nostro centro possa continuare la sua attività per poter così dare risposte ai cittadini di Varazze ma non solo. Con l’accesso diretto per le prenotazioni sul portale, il nostro centro diventa a tutti gli effetti un centro a disposizione come minimo del levante savonese ed è proprio questo uno dei maggiori risultati ottenuti”.

“La stretta collaborazione con l’Asl 2 – prosegue -, grazie anche all’aiuto messo in campo dal consigliere regionale Bozzano, dimostra come l’unione d’intenti sui territori possa solo che portare dei benefici. Impegno importantissimo, se non fondamentale, è nuovamente arrivato dai medici di medicina generale, dalla protezione civile locale e da tutti coloro, volontari o sponsor, che si sono adoperati nella riuscita di questo progetto. E’ stata questa l’ulteriore conferma che l’anima sociale del volontariato cittadino sia viva più che mai e che proprio nel momento del bisogno non faccia mancare occasione per mettersi in gioco”.

Il centro è stato realizzato, infatti, grazie alla collaborazione tra i medici di medicina generale di Varazze, l’amministrazione comunale e la protezione civile, con l’ausilio e il supporto delle associazioni locali quali il Gruppo Scout, Salesiani Varazze, Sms di Castagnabuona, Croce Rossa Italiana oltre agli sponsor Lions Club Varazze e Gruppo Redancia.

Da quando il centro è attivo sono già state inoculate oltre mille dosi di vaccino tra Moderna e AstraZeneca rispettivamente da Asl2 e dai medici di base. Con le dosi previste questa settimana saranno circa 1.500 le persone vaccinate nell’hub territoriale. “Ritengo che sia un contributo importantissimo nella lotta al Covid-19 reso fino ad ora dalla nostra città”, sottolinea Pierfederici.

Ma non ci si fermerà qui, come annuncia Claudia Callandrone, consigliere comunale con delega alla Sanità, la previsione è che “in futuro la campagna vaccinale continui sempre con due giornate alla settimana per un massimo di 180 dosi al giorno, per ora con AstraZeneca, nell’immediato futuro anche con Pfizer e Moderna”.

“Questa iniziativa è orientata al raggiungimento di un importantissimo obiettivo – specifica Callandrone- rendere Covidfree, in tempi brevissimi, la nostra città e il Paese tutto, salvaguardando innanzitutto vite umane e tutelando attività lavorative che hanno subito gravissime ripercussioni in questi lunghi mesi pandemici”.

“Infine – conclude il consigliere – voglio ricordare che in questi giorni sono cominciate sul territorio comunale anche le vaccinazioni domiciliari con la collaborazione di Croce Rossa Italiana Varazze”.