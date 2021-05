Vaccino Covid, nel savonese in arrivo 3.600 dosi tra Johnson&Johnson e Moderna - IVG.it

Savona. Il boom di prenotazioni over18, l’imminente apertura a tutte le fasce di età e una campagna vaccinale sempre più sostenuta necessitano di nuovi dosi di vaccino per sostenere le richieste di somministrazione.

Fondamentale quindi il ruolo delle forniture: domenica il corriere di Poste Italiane, SDA, consegnerà presso la Farmacia dell’ospedale San Paolo di Savona 2.000 dosi del vaccino Johnson&Johnson e altre 1.600 di Moderna.

Domenica alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, prenderanno in carico i vaccini a Chiavari e proseguiranno il loro viaggio, per raggiungere la loro destinazione finale presso le strutture della provincia.

In totale il corriere SDA in collaborazione con l’Esercito Italiano consegnerà in Italia 527.600 dosi di vaccini Johnson&Johnson e 401.500 di Moderna.

La Liguria e lo stesso governatore Toti aveva sollecitato nei giorni scorsi la necessità di nuove forniture vaccinali proprio per sostenere l’attuale fase del piano, assicurando una massima copertura rispetto alla programmazione in atto e in relazione alle prenotazioni.