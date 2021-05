Vaccino Covid, da lunedì AstraZeneca anche agli under 60 su base volontaria - IVG.it

Liguria. Dalla prossima settimana – ma forse già da questo weekend – in Liguria potranno vaccinarsi con AstraZeneca anche persone con meno di 60 anni. Lo ha detto il presidente Giovanni Toti in conferenza stampa dopo che il comitato tecnico-scientifico oggi ha precisato ufficialmente in una nota che non ci sono controindicazioni per la somministrazione del siero Vaxzevria nelle fascia 18-60 anni.

“Per questa ragione – ha detto Toti – oggi abbiamo riunito i nostri direttori generali e da lunedì prossimo, ma forse in qualche azienda potremmo anticipare a sabato o domenica, verranno aperte agende che consentiranno la prenotazione su base volontaria dei cittadini sulle linee di prenotazione cold, quindi AstraZeneca e Johnson & Johnson. Questo, per chi non volesse mettersi in coda con Pfizer e Moderna e ritiene che le proprie condizioni di salute siano compatibili, ci consente di usare anche quel vaccino su base volontaria”.

La novità per ora riguarda gli under 60 che hanno già diritto di vaccinarsi, cioè ad oggi i 50-54enni che potrebbero prenotarsi con AstraZeneca “verosimilmente da giovedì o venerdì“, ha spiegato Toti. Poi, a partire da venerdì 21 maggio sul portale prenotovaccino.regione.liguria.it i 45-49enni, e dal 28 maggio anche i 40-45enni. “Se le agende fossero particolarmente scariche, potremmo decidere anche un’ulteriore apertura appena vedremo quale sarà la risposta dei cittadini”, ha precisato il governatore.

Il vantaggio, visto lo scarso numero di prenotazioni per le dosi AstraZeneca, sarà quello di poter anticipare la somministrazione. Ma con un ostacolo potenzialmente decisivo: ai fini del green pass, con le norme attuali, è necessario aver ricevuto anche il richiamo (ma su questo c’è ancora una discussione in corso), e visto che devono passare tre mesi il certificato non arriverebbe comunque in tempo utile per le vacanze.

I luoghi in cui si somministrerà AstraZeneca agli under 60 saranno quelli che prevedono già linee di vaccinazione con questo farmaco, quindi gli hub principali della regione tra cui quello della Fiera. “Ma sono ipotesi su cui stiamo ancora discutendo”, ha detto Toti.

Nel frattempo la Liguria è arrivata al traguardo minimo di vaccinazioni sugli over 80: “Oggi abbiamo raggiunto l’85%, è il target della struttura commissariale, quindi possiamo definire conclusa la campagna sugli ultraottantenni – ha annunciato Toti -. Andremo avanti con qualche centinaio di persone, ma abbiamo raggiunto gli obiettivi di sanità pubblica. Nel fine settimana saremo tra i primi in Italia a raggiungere il 40% della popolazione totale vaccinata”.

Da oggi, inoltre, i lavoratori della scuola di tutte le età potranno prenotare non solo attraverso il numero verde 800 938 818 ma anche sul portale prenotovaccino.regione.liguria.it.