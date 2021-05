Vaccino Covid, boom prenotazioni over 18: portale preso d'assalto, 15mila prenotazioni e Johnson&Johnson esaurito - IVG.it

Liguria. Alle 23.30 erano già 15mila le prenotazioni registrate dal portale della Regione: un vero e proprio assalto al vaccino anti-Covid quello dei “volontari” liguri maggiorenni che, da ieri sera, potevano accedere al sistema di prenotazione online e scegliere una dose di tipo cold (quindi AstraZeneca o Johnson&Johnson). Quasi tutti i prenotati hanno un’età compresa tra 18 e 44 anni.

Il portale prenotovaccino.regione.liguria.it era attivo già alcune ore prima della partenza ufficiale annunciata alle 23 e così tutte le dosi Johnson & Johnson – le più ambite perché non prevedono il richiamo – sono andate immediatamente esaurite in diverse Asl. Anche in Asl2 al momento risultano disponibili solo dosi AstraZeneca. Non si sono registrati disagi.

I primi appuntamenti sono stati assegnati già per martedì, all’indomani della prenotazione. A Genova l’unica scelta possibile è l’hub della Fiera, il solo centro che ha attivato la linea di vaccinazione parallela con AstraZeneca e Johnson & Johson per under 60. Fino a poco prima delle 23 era possibile scegliere tra le due tipologie di vaccino, prima che quello monodose risultasse interamente prenotato.

Dunque nemmeno l’incognita richiamo (chi si vaccina nei prossimi giorni con AstraZeneca avrà appuntamento intorno a Ferragosto per la seconda dose) ha fermato la carica dei giovani liguri che, a differenza di molti over 60, hanno scelto di ignorare la “cattiva reputazione” di AstraZeneca pur di avere la possibilità di viaggiare e partecipare a matrimoni ed eventi. Le persone nella fascia 45-49 anni possono comunque seguire la linea di prenotazione “normale” con Pfizer o Moderna, e a partire dal 28 maggio anche quelle nella fascia 40-45 anni.

In serata lo stesso governatore Giovanni Toti aveva scelto di “dare il buon esempio” annunciando che avrebbe disdetto la prenotazione con Pfizer pe vaccinarsi con AstraZeneca.

E in serata è arrivato l’annuncio: “Poco fa ho prenotato! Venerdì 28 maggio farò il vaccino AstraZeneca all’hub della Fiera di Genova. Nonostante la mia età mi consentisse di accedere alle liste per Pfizer o Moderna, ho deciso di fare il vaccino cold, aderendo alla prenotazione volontaria che abbiamo aperto stasera a tutti gli over 18 che vogliano fare AstraZeneca o Johnson&Johnson. A dimostrazione che ritengo questo vaccino sicuro come tutti gli altri. Non vedo l’ora che sia venerdì”.