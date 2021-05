Us Villanovese, ottimi risultati sul fronte acrobatica Uisp - IVG.it

Villanova d’Albenga. Ottimi risultati per le ginnaste dell’Us Villanovese, impegnate a Ronco Scrivia nella seconda prova della fase 1 del campionato nazionale Uisp di ginnastica acrobatica, competizione di preminente interesse nazionale, come da calendario Coni.

Le atlete bluarancio sono scese in pedana per confermare l’ottima prestazione ottenuta all’esordio stagionale in questa disciplina e staccare il pass per la finale nazionale che si disputerà a Cesenatico nel mese di giugno. Le ragazze che si sono cimentate in serie ginniche al corpo libero e salti al trampolino elastico hanno ben figurato in entrambe le discipline, guadagnando ottimi piazzamenti e numerosi podi, assoluti e di specialità.

Molti soddisfatti il presidente Fabio Bandini e tutto lo staff tecnico guidato da Nadia Ferrando: “Dopo tanti mesi di lavoro senza la prospettiva di poter partecipare a una competizione siamo veramente felicissime di essere tornate a gareggiare. E i risultati ci incoraggiano a fare sempre meglio”.

Di seguito i risultati delle ginnaste della Villanovese, categoria per categoria.

Mini Prima Allieve

Rachele Aicardi terza al corpo libero e quarta al trampolino davanti a Maddalena Ceriotti, Sofia Franzin Gazzo, Naima Ibnaiche e Sofia Stalla

Mini Prima Junior

Mya Taddei terza al trampolino e quarta in classifica assoluta

Aurora Cristofari quarta al trampolino

Allegra Foroni seconda al trampolino

Mini Prima Senior

Matilde Marciano terza al trampolino e quarta assoluta

Beatrice Dondi quarta al trampolino, terza al corpo libero e terza in classifica generale

Prima Categoria Junior

Giorgia Canalella terza pari merito alla striscia, quinta assoluta

Prima Categoria Senior

Ilenia Sola seconda al corpo libero, terza in classifica assoluta

Aurora Barbaria prima assoluta

Prima Categoria Senior

Maria Chiara Gallo prima assoluta

Giada Lucarelli seconda al corpo libero e terza in classifica generale

Seconda Categoria Junior

Nur Ibnaiche prima al trampolino, seconda alla striscia e in classifica assoluta

Francesca Dondi seconda alla striscia, terza al trampolino e terza assoluta

Sara Scudieri seconda al trampolino, prima al corpo libero e in classifica generale

Seconda Categoria Senior

Giada Bellantoni quinta al corpo libero, prima al trampolino e seconda assoluta

Anita Chiera quarta al trampolino e in classifica generale