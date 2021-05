Under 18, la Pallacanestro Vado "B" torna alla vittoria - IVG.it

Vado Ligure. La Pallacanestro Vado “B” torna alla vittoria nel campionato Under 18 Silver contro un arrendevole Rivarolo che non esplora i limiti dei ragazzi biancorossi.

Dopo un primo quarto in equilibrio, Vado allunga progressivamente malgrado le rotazioni ridotte per gli infortuni di Migone e Rondinini. Progressi di Siby per i locali che sta sotto la doppia cifra di perse (8) non vanificando la solita produzione statistica (31+17). Positivo il contributo di tutti ma da verificare in partite più combattute.

Il tabellino dell’incontro valevole per la 3ª giornata:

Pallacanestro Vado “B” – Uisp Rivarolo 102-49

(Parziali: 23-16; 50-25; 75-38)

Pallacanestro Vado “B”: Orione 4, Bianchi 12, Mozzati, Caversazio 12, Capitelli ne, Rondinini, Tridondani 26, Repa 2, Migone 2, Serafini 13, Siby 31. All. Prati. Ass. Guanieri.

Uisp Rivarolo: Santini, Grazzi 11, Contreras 8, Rizzo 18, M. Biancolilla 2, Di Grigoli, Flamini, Briata 2, S. Biancolilla, Traverso ne, Amoretti 8. All. Iaquitti. Ass. Endara Lara.

Arbitro: Martino (Boissano).

Scendendo di età, seconda di campionato per gli Under 13 del Vado “B”, al pallone contro Loano.

Il primo quarto indirizza subito la partita coi pappagallini a fare la voce grossa contro i giovani avversari: il 34 a 4 di parziale non lascia molto spazio a reazioni. Anche il secondo quarto prosegue sulla falsariga del primo con le squadre che all’intervallo sono sul 65 a 10. Nella terza frazione gli ospiti provano con grande determinazione a reagire, questo basta a Vado per commettere una marea di errori rendendo il tempino più combattuto. L’ultimo quarto la stanchezza ospite e una Vado nuovamente più attenta, chiudono la partita sul 120 a 20 finale.

Non deve ingannare il punteggio, dovuto soprattutto alla giovane età dei loanesi che con coraggio hanno affrontato la partita. I pappagallini commettono una marea di distrazioni, tra palle perse, avversari o tagliafuori dimenticati, ed una valanga di canestri facili sbagliati.

Il tabellino dell’incontro valevole per la 2ª giornata:

Pallacanestro Vado “B” – Basket Loano Garassini 120-20

Pallacanestro Vado B: Alparone, Boffa 7, Giachetti 17, Cassano 6, Veirana 26, Segatori 18, Delfino 30, Maranzano 1, Marabotto 15. All. Imarisio.

Basket Loano Garassini: Candotti 2, Rossi, Gianni, Milito Volpi, Santo 2, Ricotta 2, De Flaminio, Andi, Cepollina 14, Oddone, Doria, Perondi. All. Amadori, Campisi.