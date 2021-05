Under 18 femminile, l'Amatori regge solo i primi venti minuti contro la corazzata Pegli - IVG.it

Vado Ligure. L’Under 18 dell’Amatori Pallacanestro Savona nulla può contro l’armata arancioblù di Pegli, perdendo 52-91.

Biancorosse che iniziano con la faccia giusta di chi, nonostante l’enorme differenza fisica ed anagrafica, vuole lottare e così, grazie a qualche contropiede guadagnato tramite una difesa “ruvida”, le pappagalline riescono a rispondere alla prima spallata delle genovesi chiudendo il primo periodo sotto nel punteggio 13-26.

Partita che nel secondo periodo continua ad essere molto fisica, ma le padrone di casa non si fanno intimorire e rispondono con la stessa moneta; le genovesi recuperano qualche pallone grazie alla pressione tutto campo, ma dopo aver capito come attaccarla le savonesi riescono nuovamente a rispondere con canestri in contropiede che non permettono alle arancioblù di scappare definitivamente arrivando così alla sirena di metà partita sul punteggio di 36-44.

Rientro dagli spogliatoi difficile per le ragazze del duo Cacace-Faranna (Dagliano assente giustificato) che alla pressione pegliese non riescono più a rispondere, commettendo così tante palle perse nella metà campo difensiva lasciando canestri facili. Le ragazze di coach Pozzato riescono a mantenere un alto livello di fisicità fino a fine match quando il tabellone recita 52-91.

Partita difficile contro una squadra molto più esperta (tutte le ragazze fanno parte con minuti importanti del roster della Serie B), ma un applauso alle pappagalline che nonostante questo, per i primi venti minuti, non si son mai tirate indietro, peccato però che le partite di minuti ne durino quaranta per cui testa bassa e lavorare per continuare a crescere di allenamento in allenamento.

Prossimo incontro domenica 9 maggio contro la Cestistica Savonese alle ore 18,30 presso il pallone Geodetico di Vado Ligure.

Il tabellino della partita valevole per la 3ª giornata:

Amatori Pallacanestro Savona – Basket Pegli 52-91

(Parziali: 13-26; 30-44; 38-67)

Amatori Pallacanestro Savona: Ghigliotto 8, Revetria 6, Quercia 5, Pregliasco 2, Pesce, Gorini Giulia, Guidetti 2, Gorini Giorgia 10, Contati 8, Giacobbe. All. Cacace. Ass. Faranna.

Basket Pegli: Magno, Bruzzone 11, Monachello 11, Papiri 22, Torchia 4, Praussello 8, Padula 2, Belgrano 2, Canale 9, Vivalda 2, Frandino 13, Arecco 7. All. Pozzato. Ass. Costa.

Arbitro: Franceri (Savona).