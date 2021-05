Under 18 Eccellenza, Pallacanestro Vado a punteggio pieno - IVG.it

Vado Ligure. I vadesi hanno affrontato il Derthona giovedì 20 maggio al geodetico, nel recupero della terza partita del girone di andata.

Approccio alla gara sotto tono per i biancorossi che permettono agli avversari di giocare senza mettere pressione mentre in attacco faticano a fare letture corrette, gli ospiti però non ne approfittano e a fine quarto Vado si trova in vantaggio 15-9 grazie ai canestri di Biorac (25 alla fine per lui) e Adamu (21 al 40°). Nel secondo parziale i biancorossi riescono ad essere più organizzati ed incrementano il vantaggio fino al 33-15 dell’intervallo lungo.

Al rientro dagli spogliatoi Vado reagisce bene ai tentativi di pressione e zona degli avversari con capitan Bertolotti a guidare i suoi fino al 56-28 di fine terzo quarto. Ultimo parziale in controllo per i pappagalli che chiudono la partita sul 77-41.

I vadesi si trovano a punteggio pieno dopo cinque partite ma questa settimana li aspetta una doppia sfida con la capolista Novipiù Campus Piemonte: oggi alle ore 20,30 al geodetico e giovedì 27 a Moncalieri per il recupero della gara d’andata.

Il tabellino della partita valevole per la 3ª giornata:

Azimut Pallacanestro Vado – Bertram Yachts Derthona Basket 77-41

(Parziali: 15-9, 18-6, 23-13, 21-13)

Azimut Pallacanestro Vado: Adamu 21, Bertolotti 9, Biorac 25, Lebediev 6, Guidi, Fantino, Squeri 1, Tridondani 4, Bontempi 11, Genta, Franchello. All. Imarisio. Ass. Saltarelli.

Bertram Yachts Derthona Basket: Pezzulla 2, Massoni 4, Zonca, Velloso Semenghini 8, Rota 6, Lisini 12, Karac 2, Arnaldo, Armanino 4, Bellinaso 3, Angeleri. All. Nunzi. Ass. Della Godenza.

Arbitri: Vozzella (Andora) e Martino (Boissano).