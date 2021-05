Under 18 A, Rari Nantes Savona straripante: due volte vittoriosa segnando 20 reti - IVG.it

Savona. Nella giornata della ripartenza dei campionati giovanili di pallanuoto, la Carige Rari Nantes Savona conquista subito due vittorie.

Ieri, domenica 2 maggio, nella piscina di Lavagna, dove si è disputata le prima giornata della fase regionale del campionato Under 18 A, la Rari ha prima battuto la Crocera Stadium per 20 a 5 e poi ha vinto con la Luca Locatelli Genova 20 a 2.

Tutte le partite si sono disputate a porte chiuse e nel rispetto delle regole anti Covid.

Domenica 16 maggio la piscina Zanelli di Savona ospiterà la seconda giornata.

Di seguito i tabellini delle partite.

Carige Rari Nantes Savona – Crocera Stadium 20-5

(Parziali: 3-1, 3-1, 9-2, 5-1)

Carige Rari Nantes Savona: Valenza, Brando, Bragantini 5, Arco, Galleano, Giordano 1, Cora 2, Giovanetti 4, Felline, Maricone 1, Recagno 7, Davini, Polidoro. All. Cavallera.

Crocera Stadium: Costa, Vano 1, Massone, Barabino, Grassi 1, Vavassori 1, Pedemonte, Massa, Delia 2, Boin, Toscano. All. Dorigo.

Arbitro: Gorrino.

Note. Superiorità numeriche: Savona 3 su 7 più 2 rigori realizzati, Crocera 1 su 4. Usciti per limite falli: Grassi a 7’13” dalla fine del terzo tempo, Boin a 7’37” dalla fine del terzo tempo.

Luca Locatelli Genova – Carige Rari Nantes Savona 2-20

(Parziali: 1-2, 0-6, 1-5, 0-7)

Luca Locatelli Genova: Spoli, Mora, Marcialis 1, Queirazza, Gobbo, Ravizza, Tornar, De Caro 1, Musso, Riccardi, Biggi, Di Leo. All, Giuliani.

Carige Rari Nantes Savona: Valenza, Brando 1, Bragantini 4, Felline, Galleano 2, Giordano 1, Cora 2, Giovanetti 4, Davini, Maricone 4, Recagno, Severino 1, Polidoro 1. All. Cavallera.

Arbitro: Iacovelli.

Note. Superiorità numeriche: Locatelli 2 su 9 più 1 rigore non realizzato, Savona 1 su 2 più 2 rigori realizzati. Usciti per limite falli: Davini a 15” dalla fine del terzo tempo.