Under 16 femminile, l'Amatori si sveglia nel secondo quarto e prende il largo - IVG.it

Savona. Prima di ritorno del girone Under 16 femminile ed è derby tra Cestistica Savonese e Amatori Savona.

Primo quarto degno dei peggiori film horror: grande assente la pallacanestro. Difficile raccontare cosa sia successo in campo, con le pappagalline che, forse sorprese dalla particolare difesa ospite, paiono imbambolate e spaesate, vanno al piccolo trotto perse per il campo non facendo altro che perdere palloni banali e sbagliare canestri a ripetizione. Dopo ben 5 minuti di orrori il punteggio recita 0 a 0 e la panchina incredula chiama time-out. Nemmeno la sospensione sembra però riuscire a sciogliere l’incantesimo che tiene le pappagalline pietrificate, così al termine del primo quarto più brutto della storia il tabellone dice Cestistica 0 Amatori 6.

Incredibilmente il mini intervallo sembra destare dal torpore le ragazze dell’Amatori, che ritrovano lo spirito perduto e magicamente cominciano a giocare, recuperando palloni e volando in contropiede per eludere la difesa ospite. Il ricordo di come si gioca regala alle ospiti un parziale che manda le squadre negli spogliatoi sul 2 a 37.

Al rientro in campo la partita prosegue sulla falsariga del secondo quarto: sono le palle rubate e i contropiedi a produrre i canestri, mentre a metà campo, nonostante i miglioramenti, rimane troppa frenesia nell’attaccare la difesa di casa. Il terzo quarto termina 4 a 64.

Procede sugli stessi binari l’ultimo quarto, nonostante nuovamente qualche palla persa di troppo da parte dell’Amatori. La partita termina quindi 9 a 86.

“Un giorno forse si riuscirà a trovare una spiegazione a quel primo quarto terribile. C’è tanto da lavorare per diventare una squadra più solida, i punteggi mentono decisamente” è il commento dei tecnici biancorossi.

Il tabellino dell’incontro valevole per la 4ª giornata:

Cestistica Savonese – Amatori Pallacanestro Savona 9-86

Cestistica Savonese: C. Caligiuri 4, S. Caligiuri, Sotorino, Gulli 5, Kaiku, Buccicardi, Zeqiri, Agate, Torassa. All. Oliveri.

Amatori Pallacanestro Savona: Ghigliotto 15, Pesce 8, Costa 4, Gorini 19, Mirabelli 4, Contati 16, Bruschi 2, Del Balzo 4, Donato 6, Di Donato 4, Giacobbe 4. All. Imarisio.

Arbitro: Franceri (Savona).