Under 16 femminile, Amatori: buon successo sul New Basket ABC - IVG.it

Vado Ligure. Al geodetico di Vado va in scena la penultima giornata del girone Under 16 femminile, che vede l’Amatori Savona impegnata contro l’ABC Ponente, formazione ostica che all’andata aveva creato non pochi grattacapi.

Le prime azioni non promettono nulla di buono, tra rimbalzi regalati e palle perse banali. A questo si aggiunge l’infortunio a Giulia Gorini dopo un minuto di gioco. L’Amatori continua a commettere errori banali faticando a tenere la palla in mano, mentre le avversarie si tuffano su tutti i palloni facendoli propri, con ammirevole determinazione. Ci vogliono un time-out ma soprattutto l’ingresso in campo di Donato che da subito un giro di vite alla difesa recuperando palloni, per destare un minimo le pappagalline, che grazie ai contropiedi chiudono il quarto con un po’ di vantaggio sul 20 a 10.

I secondi dieci minuti sono una vera fatica, le ragazze di casa difendono meglio ma in attacco con costante superficialità regalano palloni alle attente ponentine, trasformando quella che dovrebbe essere una partita di basket in una gara di resistenza atletica: palla recuperata in difesa, persa in attacco, il tutto intervallato da qualche raro canestro, fino al 36 a 22 di fine tempo.

Nel terzo quarto la difesa Amatori sale di colpi e in attacco c’è più attenzione, il che permette alle pappagalline, guidate dai canestri di Giorgia Gorini (11 punti nel quarto), di piazzare un parziale che fiacca le avversarie e mette in cassaforte la partita.

L’ultimo quarto inizia sul 55 a 30, l’Amatori continua a difendere forte e concretizzare pochissimo in attacco per via dei soliti passaggi sbagliati, la partita termina 76 a 41.

“Nota positiva la prestazione di Giorgia Pesce che è riuscita a essere più precisa e costante nell’arco del match. Guardando il punteggio ci si potrebbe accontentare dicendo che è stata una buona vittoria, ottenuta con buona intensità e impegno, ma se le ragazze vogliono guardare al futuro con un poì più di ambizione non possono accontentarsi di quel che stanno facendo, è evidente infatti vedendo la partita di come si potrebbe fare molto meglio ‘solo’ dando più importanza ai dettagli fondamentali” è il commento dello staff tecnico biancorosso.

Il tabellino della partita valevole per la 5ª giornata:

Amatori Pallacanestro Savona – New Basket ABC Ponente 76-41

(Parziali: 20-10; 36-22; 55-30)

Amatori Pallacanestro Savona: Ghigliotto 8, Pesce 16, Giacobbe 9, Giorgia Gorini 24, Giulia Gorini, Mirabelli, Contati 11, Bruschi 4, Del Balzo, Donato 2, Di Donato 2. All. Imarisio.

New Basket ABC Ponente: B. Siccardo 6, Immordino 8 , Vavassori 1, Zanframundo 2, Pittella, S. Siccardo 6, Michelini 4, Capetta ne, Maritano 7, Panizza, Tomatis 7. All. Gasparotto, Accinelli.

Arbitro: Pisu (Vado Ligure).