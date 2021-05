Under 16, Amatori Savona: la stagione parte con due netti successi - IVG.it

Vado Ligure. Inizio effettivo di campionato anche per l’Under 16 targata Amatori Savona che, dopo la vittoria a tavolino della prima giornata con la Cestistica Savonese, ha debuttato giovedì 29 aprile ad Albenga contro l’ABC Ponente.

Al primo assaggio di parquet le pappagalline sembrano farsi trovare subito pronte e non patire questa lunga sosta, trascinate da Giulia Gorini in un parziale iniziale che costringe subito al time-out la squadra di casa. Era però solo l’illusione dei primissimi minuti: al rientro dalla sospensione le ponentine paiono subito più agguerrite facendosi immediatamente sotto con un contro parziale che termina il quarto sull’11 a 17 grazie all’energia di Mirabelli che dalla panca ridà un minimo vantaggio alle ospiti.

Nel secondo quarto l’Amatori veste i panni di un Babbo Natale in versione primaverile mettendo in mostra tutte le conseguenze di questi quattordici mesi di letargo. Dopo infatti un inizio di quarto che le porta ad accumulare ben 14 punti di vantaggio, negli ultimi 5 minuti del quarto una serie di palle perse banali, errori di superficialità e soprattutto scelte difensive folli, regalano parziale, inerzia e vittoria del quarto alla squadra di casa.

Il punteggio all’intervallo recita così 28 a 34: la formazione savonese ancora avanti grazie alle triple di Ghigliotto e Giorgia Gorini, nonostante gli scempi. Fortunatamente il riposo lungo permette di riflettere sui propri errori, così nel terzo quarto le pappagalline entrano con una attenzione diversa, col passare dei minuti salgono di giri, aumentano la pressione difensiva e cambiano marcia alla partita, segnando 29 punti anche se la difesa ancora a tratti fa regali.

Si comincia l’ultimo quarto sul 45 a 63 con la partita che pare perciò indirizzata. L’Amatori registra ancora meglio la difesa, le avversarie si demoralizzano e la partita va a terminare con il 51 a 84 finale. Tolti i primi due quarti drammatici ma comprensibili per via di tutta la polvere accumulata in questi mesi di stop, le biancorosse nel secondo tempo han fatto intravedere un po’ del potenziale di questa squadra, che deve decidere negli allenamenti e nelle partite quanto vuole essere ambiziosa.

Il tabellino:

New Basket ABC Ponente – Amatori Pallacanestro Savona 51-84

New Basket ABC Ponente: B. Siccardo 8, Immordino 2, Valvassori 2, Pittella, S. Siccardo 9, Michelini 8, Maritano 3, Panizza, Tomatis 19. All. Gasparotto, Accinelli.

Amatori Pallacanestro Savona: Ghigliotto 14, Pesce 6, Cignoni n.e., Gorini Giorgia 21, Gorini Giulia 16, Mirabelli 8, Contati 7, Bruschi 2, Del Balzo 2, Donato 4, Di Donato, Giacobbe 4. All. Imarisio.

Arbitro: Vozzella (Andora).

Domenica 2 maggio, al geodetico di Vado Ligure, contro il Ventimiglia si è chiuso il mini girone di andata per le pappagalline.

Partita mai in discussione contro le ospiti che schierano una squadra giovanissima ed hanno il grande merito di non mollare mai nonostante il divario di esperienza. Il match viene già indirizzato dall’Amatori nel primo quarto in cui, dopo i primi soporiferi due minuti che costringono il coach a chiamare time-out, le locali si destano iniziando a giocare chiudendo il quarto sul 32 a 4 che mette subito una pietra sulla partita.

Diventa così l’occasione per le pappagalline di sperimentare e cercare di progredire nella loro crescita cestistica; opportunità colta solo in parte: la strada per giocare una pallacanestro più ambiziosa è certamente molto lunga e lastricata di difficoltà, però sicuramente si è vista la buona volontà da parte di tutte le ragazze di provarci. Le ampie rotazioni hanno accompagnato tutta la partita fino al punteggio finale di 97 a 18. Onore alle giovani avversarie e al loro percorso di crescita appena iniziato.

Il tabellino:

Amatori Pallacanestro Savona – S.C. Ventimiglia 97-18

Amatori Pallacanestro Savona: Ghigliotto 6, Pesce 10, Giacobbe 21, Gorini Giorgia 8, Gorini Giulia 14, Mirabelli, Contati 8, Bruschi 12, Del Balzo 4, Donato 6, Di Donato 2, Genta Marianna 6. All. Imarisio.

S.C. Ventimiglia: Masala, Alborno, Vaccaro, Ferrari 3, Abamo, L. Lo Re 3, Gansou, Viale 2, Bonati, Spanò 4, Lo Re 7. All. Favari.

Arbitro: Pisu (Vado Ligure).