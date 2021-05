Under 15 Eccellenza: Vado supera My Basket al termine di una partita sempre in equilibrio - IVG.it

Vado Ligure. Combattuta partita al Paladonbosco di Genova, per il campionato Under 15 Eccellenza, con la Pallacanestro Vado che la spunta sui mai domi padroni di casa.

Punteggio costantemente in equilibrio con Vado che prova costantemente ad allungare ma non riesce mai a portare il vantaggio oltre la doppia cifra. La squadra ospite ha l’infermeria affollata e conseguentemente le rotazione ridotte ma viene supportata da un Siby ancora poco continuo che però porta a casa uno scorer di 35+20 con solo due palle perse. Nel finale sono i liberi di Serafini e Siby che gelano le ultime speranze del My Basket e consegnano il referto rosa ai vadesi.

Il tabellino della partita valevole per la 5ª giornata:

Interglobo Far East My Basket – Pallacanestro Vado 65-71

(Parziali: 14-17; 32-37; 49-50)

Interglobo Far East My Basket: Penco 13, Cacciabue 1, Frontero 15, Peretti, Dagnino 3, Romairone, Papa 3, Russo 6, Ditta 2, Neri 20, Dedja 2, D’Angelo. All. Innocenti.

Pallacanestro Vado: Orione ne, Bianchi 2, Mozzati, Caversazio 11, Capitelli 2, Rondinini ne, Tridondani 3, Repa 2, Serafini 16, Siby 35. All. Prati. Ass. Guanieri.

Arbitri: Mammola (Chiavari) e Daga (Genova).

Terza di campionato Under 13 per la Pallacanestro Vado “B”, in trasferta a Finale. Partita complicata con i pappagallini che, nonostante le innumerevoli palle passate agli avversari, sono più precisi e chiudono il primo quarto in vantaggio 12 a 16. Ma si tratta solo di un fuoco di paglia, non appena le energie calano un po’ aumenta l’imprecisione e soprattutto Vado sceglie di non tentare di fare tagliafuori contro i più fisici avversari, regalando così una marea di opportunità da sotto canestro e chiudendo il secondo quarto sul 28 pari. La sensazione è che Finale abbia qualcosa in più.

Infatti nel terzo quarto i pappagallini, oltre a subire oltremodo la fisicità avversaria nella metà campo difensiva, si scoraggiano facendo scelte avventate contro l’organizzatissima difesa casalinga, che ha la meglio consentendo di scavare il solco tra le squadre, 42 a 34 è il punteggio a fine terzo quarto. Negli ultimi dieci minuti Vado ha un moto di orgoglio e cerca disperatamente di recuperare aggredendo a tutto campo in difesa e, pur con numerosi errori, riesce perlomeno a riavvicinarsi nel punteggio fino al 44 a 54 finale. Come prevedibile la favola delle prime due giornate è finita e per fortuna c’è tantissimo da lavorare.

Il tabellino della partita valevole per la 4ª giornata:

Finale Basket Club – Pallacanestro Vado “B” 54-44

Finale Basket Club: Gagliolo, Scanu 4, Bianco, Fadda 10, De Michelis 4, Pariatore 2, Cerreto 2, Febo 2, Fieschi, Diotti 6, Madhi 24. All. Morando, Cerreto.

Pallacanestro Vado “B”: Veirana 14, Alparone, Boffa, Cassano, Delfino 15, Giachetti 6, Marabotto 2, Maranzano 4, Segatori 3. All. Imarisio.