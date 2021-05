Under 13, vittoria al debutto per Vado "B" nel derby - IVG.it

Vado Ligure. Il momento del debutto sui campi da gioco è arrivato anche per gli Under 13 della Pallacanestro Vado “B”.

Il gruppo 2008, che ancora mancava all’appello tra le tre squadre Under 13 che Vado schiera in questo campionato, ha debuttato contro il Vado “A”, squadra formata dai ragazzi del 2009.

L’inizio è subito scoppiettante per il gruppo più “anziano”, che non sembra risentire troppo di questi quattordici mesi senza partite, con un primo quarto da 26 a 11 che pare poter indirizzare rapidamente la partita. Ben presto però la fatica e la disabitudine si fanno sentire, con i più giovani e combattivissimi avversari che non ci stanno ad arrendersi e sono subito prontissimi ad approfittare delle difficoltà, vincendo con orgoglio il quarto e recuperando così sul punteggio: 37 a 26 quindi il risultato all’intervallo lungo, partita piacevole e sportivamente molto combattuta.

Al rientro in campo Vado “B” deve fare i conti con i tanti falli fatti in precedenza, le due squadre si rispondono colpo su colpo, con i più grandi che quando riescono a mettere in campo insieme i due mattatori della partita Veirana e Delfino producono un piccolo allungo sul punteggio, che recita a fine quarto 56 a 38.

Negli ultimi dieci minuti la differenza di età si fa sentire, i più giovani atleti di Vado “A”, dopo aver tenuto a lungo testa ai più grandi con grande determinazione, crollano stanchi e la partita termina sull’85 a 44, punteggio non veritiero, che non rende onore agli avversari e al bel match a cui si è assistito.

Il tabellino dell’incontro valevole per la 4ª giornata:

Pallacanestro Vado “B” – Pallacanestro Vado “A” 85-44

Pallacanestro Vado “B”: Alparone 3, Boffa, Giachetti, Cassano 7, Veirana 24, Segatori 11, Delfino 28, Maranzano 6, Marabotto 6. All. Imarisio.

Pallacanestro Vado “A”: Calcagno 8, Moresco 1, Pescetto 7, Mungai 8, Rissotto, Oliveri, Sogno 1, Mamica, Savi 4, Serafini 11, Dappino, Delfino 4. All. Spanò, Prati.