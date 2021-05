Under 12, tante belle giocate in un clima di festa tra Pippo Vagabondo e Superba - IVG.it

Cairo Montenotte. Nella giornata di oggi, domenica 23 maggio, sul campo da hockey nell’area “Falcone e Borsellino” a Cairo Montenotte, si è tenuta la quinta giornata del campionato Under 12 maschile di hockey su prato.

Nella doppia sfida con la Superba, i cairesi hanno dato vita ad una gara avvincente ricca di belle giocate, parate sorprendenti, gol spettacolari, il tutto in un clima sereno e sportivo, sotto un’ottima direzione di gara. Insomma, una di quelle giornate che restano nella memoria dei protagonisti, anche se i gialloblù hanno perso, dando comunque del filo da torcere sino all’ultimo minuto agli avversari.

Le due partite sono terminate con un vantaggio per i genovesi di 11 a 5 la prima e di 12 a 8 la seconda. L’allenatore della Pippo Vagabondo, Paolo Nari, si è detto soddisfatto per la crescita tecnica ma soprattutto per la coesione del gruppo.

Per la Pippo Vagabondo sono scesi in campo Nicola Voto nel ruolo di portiere, Nicolò Tirana esordiente portiere, Francys Cazartelli (autore di 1 gol), Marco Lisman (3), Youssef Boukhabza, Francesco Hazizaj (1), Marwane Benezzine, Denis Hanciuc (7), Rayan Meta (1).

Al termine dell’incontro, la consegna delle borracce ricevute in dono dall’amministrazione comunale di Cairo Montenotte in collaborazione con il Centro di educazione ambientale nell’ambito del progetto regionale per lo sviluppo sostenibile #Agenda2030 e come prosieguo della campagna #Plasticfree.

Domenica 30 maggio a Genova Quezzi si giocherà la partita valevole per l’ultima giornata, dove i cairesi incontreranno i coetanei del Genova 1980.

Nelle prossime settimane verranno a messe a punto le ultime direttive per la redazione del progetto Coni, English Educamp Cairo 2021.